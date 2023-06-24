بنغازي.. القبض على شخصين في حالة سُكر ظاهر قاما بالإعتداء على مواطن

أعلنت مديرية أمن بنغازي، عن تمكن “مركز شرطة الفويهات” من القبض على شخصين في حالة سُكر ظاهر قاما بالإعتداء على مواطن وسلب مركبته ومبلغ مالي بشارع الببسي على تمام الساعة الثالثة فجراً.

وإستجابةً لشكوى مواطن دخل مسرعاً إلى مركز شرطة الفويهات على تمام الساعة الثالثة فجراً وعليه اثار إصابات دامية وأفاد في شكواه انه تعرض للإعتداء بالضرب وسلب مركبته الآلية نوع نيسان اللون رصاصي غامق من قبل شخصين في حالة سكر ظاهر وفي حالة غير طبيعية وكانا يستقلان مركبة آلية نوع كيا سبورتاج موديل 2007 بشارع الببسي بمنطقة الفويهات .

وأفاد ايضا ان المركبة بها مبلغ مالي وهاتف محمول نوع آيفون وعلى الفور تم إخطار السيد رئيس المركز العميد طارق العمامي بسرعة انتقال أعضاء التحريات والبحث والتحري وضبط المطلوبين وبمُتابعة رئيس وحدة التحقيق مقدم ناجي نجم تم خروج أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة وتتبع المركبة التي قامت بعملية السطو عن طريق الجي بي اس المتواجد بهاتف الشاكي .

وتم رصدها وملاحقتها بعدة مناطق إلى ان توقفت الإشارة بشارع المركبات وتم العثور المركبة التي قامت بعملية السطو وعلى متنها الأشخاص سالفي الذكر بشارع المركبات وكانو في حالة غير طبيعية وضبط بحوزتهم مواد مُسكرة وحبوب هلوسة ومبلغ مالي وبسؤالهم عن المركبة المسروقة افادو انهم قامو بركنها بمنطقة الكيش بالقرب من سوق الخضروات .

وتم الإنتقال والعثور على المركبة المسروقة وتم الانتقال بالمركبة والمطلوبين إلى المركز واتضح ان الأول يُدعى أ.م.خ من مواليد 1992من خلال اثبات هويته والثاني يُدعى م.س.ف من مواليد 1998 .

وتم إيداعهم بالحجز القانوني للمركز إلى حين عوتهم إلى رشدهم .