أعضاء هيئة التدريس بجامعة طبرق: صُدمنا من قرارات الإيفاد الظالمة

عبر أعضاء هيئة التدريس والمُعيدون الأوائل في جامعة طبرق ببيان مصور اليوم السبت عن رفضهم قرارات الإيفاد الصادرة من وزير التعليم العالي في حكومة الوحدة المؤقتة عمران القيب.

واعتبر بيان أن قوائم الإيفاد فيها ظُلم، مضيفا: “نرفض قرار الإيفاد الأخير الصادر عن وزير التعليم العالي لأناس ليس لهم علاقة بالتعليم العالي تبعا للتبعية والمحسوبية”.

وتابع البيان: “نحن أبناء المؤسسات الجامعية الصادر بحقهم قرار الإيفاد منذ سنوات، وننتظر البت في مصيرنا، وينبغي رفض هذه القرارات التي تعتمد على المحسوبية”، ووجه الشكر إلى النائب العام على سرعة التحقيق في الواقعة.

وطالب البيان بإصدار قرارات إيفاد عاجلة من المعيدين وحملة الماجيستير الذين لم يصدر بحقهم قرارات إيفاد.