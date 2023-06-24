الصحة الحيوانية: اتخذنا كافة الإجراءات لرصد مرض “الجلد العقدي”

أكد مدير عام المركز الوطني للصحة الحيوانية “عبد الرحمن اجبيل”، أن مرض الجلد العقدي يصيب الأبقار ولا علاقة له بالأغنام سواء المستوردة أو المحلية.

وقال “اجبيل” في تصريحات صحفية: اتخذنا كافة الإجراءات لرصد المرض من قبل المصالح البيطرية، وسحبنا عينات، وننتظر نتائج التحاليل.

وأشار إلى أن، المرض ينتشر عن طريق الحشرات، وهو مرض فيروسي بيلوجي، وهو تحت السيطرة ولجان الرصد تقوم بمهامها، وطرق انتقاله معروفة، ويسهل القضاء عليه.

وألمح إلى أن، المرض مصابة به أبقار دول الجوار مصر والسودان وتشاد، والأبقار المصابة في ليبيا كلها مستوردة؛ نتيجة التهريب من قبل ضعفاء النفوس.

وأوضح أن، الوضع في ليبيا مستقر، ونستعد لإجراء مسح شامل على جميع أمراض المواشي من خلال إجراء 5000 عينة مختلفة في كل مدن ليبيا، مضيفا أن، أبرز أعراضه حرارة وظهور عقد تحت الجلد، ولا تأثير له على صحة الإنسان حتى الآن.

وتابع: كل المواشي والأغنام التي تدخل عبر الموانئ المختلفة في البلاد تخضع لإجراءات صحية وفق القانون، والتقارير تردنا شبه يوميا مؤكدا، أن فترة الحجر للمواشي يجب ألا تقل عن 7 أيام، ويمنع إخراجها من أماكن حجزها، والأمر لا يحتاج للعاطفة، وتعليماتنا واضحة.