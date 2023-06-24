الدبيبة يشارك في احتفالية اختتام مسابقة البديل لتحبير القرآن الكريم واستذكاره

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم السبت، في احتفالية اختتام مسابقة البديل “لتحبير القرآن الكريم واستذكاره” على مستوى ليبيا، في دورتها الـ10، في مدرج عمر المختار بمعرض طرابلس الدولي.

وبينت منصة “حكومتنا” أن الدبيبة أكد خلال الاحتفال الذي عقد بحضور وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ورئيس مجمع القرآن الكريم تلبية الحكومة لكل دعوة فيها خدمة للقرآن الكريم أو رفع لقدر حفاظه وخدمة أهله.

وأشاد رئيس مَجمع القرآن الكريم بجهود رئيس الوزراء التي تخدم مسيرة القرآن برفع مكافأة محفّظيه، والقرار الذي يقضي بإنشاء المَجمع، واعتماد أكاديمية القرآن الكريم، ومتحف القرآن، وتحديد يوم وطني لتكريم حملة القرآن، إضافة إلى القرارات الخدمية التي تخدم أهل القرآن أهل الله وخاصته.

وقلّد مجمع القرآن الكريم الدبيبة وسام التميّز الخاص بخادم القرآن الكريم وأهله.

وشهد الحفل تكريم رئيس الوزراء للفائزين والفائزات في المسابقة التي نظمتها رابطة حملة القرآن الكريم وقرائه، ورعاها مجمع القرآن الكريم، واستضافتها جمعية الدعوة الإسلامية، وتكريم شخصية الحدث الشيخ الفيتوري محمد البردان الذي كتب المصحف كاملا بخط يده.