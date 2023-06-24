عليبة: روما تدرك جيداً أن حفتر يستطيع لعب دور في قضية الهجرة

ليبيا – أكد الباحث بمركز “الأهرام” للدراسات السياسية والاستراتيجية في مصر، أحمد عليبة، وجود دعم أميركي لمحاولة التقارب الإيطالي مع قيادات شرق ليبيا، وتوظيف ذلك في محاربة وجود (الفاغنر) حسب قوله.

عليبة قال في تصريح لصحيفة “لشرق الأوسط»” إن روما تدرك جيداً أن حفتر يستطيع لعب دور في قضية الهجرة، التي تحتل أولوية بالنسبة لها، وبالتالي تم توظيف زياراته في هذا الصدد.

واعتبر أن الزيارة أظهرت حفتر بالرجل الأقوى، وأنه من يريد التفاوض بأي شأن يتعلق بالمنطقة الشرقية – الجنوبية عليه أن يطلب لقاءه.