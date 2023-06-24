مخالفات بالجملة في قطاع الاتصالات في ليبيا.. أين اختفت 43 مليون دينار؟

كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية المسرب عن 2022، عن مخالفات بالجملة في قطاع الاتصالات الليبي وتحديدا في هيئة الاتصالات وشركة ليبيانا.

ورصد تقرير الرقابة المسرب اختفاء مبلغ 43 مليون دينار من رأس مال شركة ليبيا للاتصالات LTT.

وبحسب التقرير، فإنه تم صرف 71.9 ألف دينار، كعلاوة سفر لموظفي هيئة الاتصالات من مستحقات الهيئة لدى الشركة التي تعد إيرادات سيادية لا يجوز الصرف منها، بالإضافة إلى صرف 160 ألف دينار على ترتيبات وتغطية نفقات حضور رئيس الهيئة خصماً من مستحقات الهيئة لدى الشركة.

وأوضح التقرير، أنه تم شراء قرطاسية بقيمة 111.37 ألف دينار من إحدى الشركات دون وجود عروض من شركات أخرى، وهو ما يعد مخالفاً للقانون.

وأضاف أنه تم سداد قيمة تذاكر سفر و فنادق لموظفين بقيمة 284.9 ألف دينار لصالح شركة الشراع طرابلس دون وجود قرار إيفاد لهم أو صور من جوازات سفرهم، بالإضافة إلى شراء سيارات بقيمة 3.36 مليون دينار وتوريد معدات مكتبية بقيمة 284.74 ألف.

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وبموجب التقرير، فإن العام العام المالي 2022 شهد انخفاضاً في صافي الدخل مقارنة بنفس الفترة من النصف الأول من 2021 بقيمة 29.1 مليون دينار.

وبموجب التقرير، اشترت شركة ليبيانا مولد كهربائي بقيمة 235 الف د.ل من شركة الحداثة الدولية بالتكليف المباشر لصالح القابضة للاتصالات، بالإضافة إلى شراء 3 بدل رجالي وحذاء من محلات أزياء بلقيس بقيمة 7.2 ألف دينار.

وتبين وجود إهدار للمال العام، وذلك في سوء اختيار العقارات الخدمية، كمركز خدمات عين زارة بكلفة 600 ألف دينار وتم هدمه لوجوده تحت الضغط العالي، بالإضافة إلى إيجار مبنى لخدمات المشتركين في فشلوم بقيمة 120 الف د.ل شهريا لمدة 3 سنوات وبدون موقف سيارات.

وفي تقرير 2021، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية وجود 43 مليون دينار مفقودة من رأسمال شركة ليبيا للاتصالات والتقنية (LTT)، مشيرة إلى عدم دفع هذا المبلغ نقدا ولا من قيمة الديون على الشركة، بالمخالفة لنظامها الأساسي.

ونبه التقرير إلى تراخي (شركة ليبيا للاتصالات والتقنية) في اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص الالتزامات لدى الغير والتي بلغت 126 مليونا و753 ألف دينار بميزانية معتمدة سنة 2013.