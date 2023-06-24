عبد الكبير: إحاطة “باتيلي” واقعية وتشخص الخلل الموجود في قوانين بوزنيقة

الوطن|رصد

قال المحلل السياسي وسام عبد الكبير، إن إحاطة المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي كانت واقعية وتشخص الخلل الموجود في قوانين أبو زنيقة و مخرجات لجنة 6+6 والعثرات الموجوده في هذا القانون وأهمها الترشح للرئاسة.

وأضاف المحلل السياسي في مقابلة تلفزيونية، أن الثغرة واضحه في حال تحصل المترشح على 90 % من الأصوات في الجولة الأولى فإنه سيدخل في جولة ثانية مع المتنافس الثاني.

وبين عبد الكبير، أن الإنتخابات البرلمانية مجلس الشيوخ ومجلس النواب لن تكون في الجولة الأولى إنما ستكون في الجولة الثانية.

وأكد المحلل السياسي، أن مخرجات أبو زنيقة لن تؤدي إلى انتخابات، مشيرا إلى أن مجلس النواب ومجلس الدولة هم أصحاب المصلحة في تمديد الازمة وتمديد بقائهم.

وأوضح عبد الكبير أن “باتيلي” كان واقعيا وقال بما يؤكد أن هذه القوانين ليست واقعية وإنما قوانين موجوده في الورق ويصعب تطبيقها واقعيا.

وتابع المحلل السياسي، أن هذه القوانين فضفاضه وتداخلت في أختصاصات غير اختصاصاتها ومجلسي النواب والدولة وضعوا هذه القوانين لإفشال أي مشروع.