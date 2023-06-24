اجتماع أمني يبحث تنفيذ الخطة الامنية لتأمين المنطقة الغربية والجبل

عقد صباح هذا اليوم السبت 24 يونيو 2023 م اجتماع بحضور السادة مدير مكتب وزير الداخلية ” لواء . عبد الواحد عبد الصمد ” ومدير ادارة العلاقات والتعاون الدولي ” لواء نورالدين ابوجريدة ” ومدراء الامن في المنطقة الغربية ومنطقة الجبل للتجهيز لعقد ملتقي يجمع مدراء الامن وعمداء البلديات ومخاتير المحلات وحكماء وأعيان المنطقة الغربية ومنطقة الجبل من اجل تحديد المسؤوليات والتعاون في تنفيذ الخطة الامنية لضبط الامن ورفع الغطاء الاجتماعي عن المطلوبين في القضايا الجنائية .

ويأتي ذلك بناء على تعليمات السيد وزير الداخلية المكلف “لواء عماد مصطفى الطرابلسي ” بشان الاستعداد لتنفيذ الخطة الامنية لتأمين المنطقة الغربية والجبل .