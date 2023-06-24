بريطانيا تحاكم مصريا بتهمة تهريب مهاجرين

أعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا، اليوم السبت، أن السلطات المحلية وجهت الاتهام إلى مصري يبلغ من العمر 40 سنة للاشتباه في تنظيمه عمليات تهريب آلاف المهاجرين عبر البحر المتوسط.

وأوقف أحمد رمضان محمد عبيد، الأربعاء الماضي، في منطقة هاونزلو بغرب لندن، خلال عملية شاركت فيها السلطات الإيطالية.

ومثل عبيد أمام القضاء، صباح اليوم السبت، وسيبقى قيد التوقيف حتى جلسة الاستماع التالية في لندن أواخر يوليو (تموز) المقبل.

ويشتبه المحققون في أنه نظم عبور آلاف المهاجرين من ليبيا إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط خلال العام الماضي بالتعاون مع شبكات تهريب في شمال أفريقيا، في عمليات محفوفة بالمخاطر على متن قوارب يتكدس عليها مئات المهاجرين.

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وتأتي القضية بعد توقيف تسعة مصريين في اليونان هذا الأسبوع في إطار تحقيق في غرق قارب مهاجرين في البحر المتوسط أدى إلى مقتل 82 شخصاً في الأقل، بينما لا يزال مئات في عداد المفقودين ويرجح أنهم لقوا حتفهم.

وغرق قارب الصيد الذي يتراوح طوله بين 20 و30 متراً قبالة الساحل الجنوبي الغربي لليونان في بقعة من بين أعمق بقاع البحر المتوسط​، في رحلة بدأت من ليبيا، وكان من المفترض أن تنتهي في إيطاليا.

ويعتقد أن القارب كان يقل ما يصل إلى 700 مهاجر من مصر وسوريا وباكستان، لكن لم يتم إنقاذ سوى 104 منهم فحسب. وانتشلت قوات خفر السواحل ثلاث جثث، الإثنين الماضي، بعد ستة أيام من الكارثة، وانتشلت جثة واحدة، الثلاثاء، لترتفع الحصيلة إلى 82 قتيلاً.