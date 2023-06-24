المحجوبي: كان هناك اتفاق على دعم الحكومة لاستيراد الأضاحي بنسبة 30% لكنه لم يتم

قال مدير إدارة الحجر الصحي بالمركز الوطني للصحة الحيوانية زايد المحجوبي، إن إجمالي الشحنات الموردة في شهر يونيو من الأغنام لطرابلس بلغت 9500 رأس، ومن الأبقار 484 رأسا، ولمدينة بنغازي نحو 20 ألفا و500 رأس من الأغنام والأبقار عبر 5 شحنات.

وكشف المحجوبي في تصريحات متلفزة، أن هناك اتفاق على دعم الحكومة لاستيراد الأضاحي بنسبة 30%، ليصل ثمن الخروف 800 دينار للمستهلك، غير أنه لم يتم ذلك.

وأوضح المحجوبي بأن إجمالي الأغنام الموردة من يناير وحتى مارس 2023 بلغت 44 ألفا و335 رأسا من الأغنام، ومن الأبقار 16 ألفا و416 رأسا.