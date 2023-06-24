محامية لبنانية : تمت إعادة هانيبال إلى السجن مجددًا بدوافع سياسية

أوضحت المحامية اللبنانية بشرى الخليل أن توقيف هانيبال القذافي في لبنان لا يستند إلى أي مسوغ قانوني بل تحركه دوافع سياسية في المقام الأول.

وأشارت الخليل في تصريحات صحفية الى أنه تمت إعادة هانيبال إلى السجن مجددًا بعد نقله بشكل عاجل ليلة الخميس إلى مستشفى “أوتيل ديو” إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام.

وقالت الخليل أنه :” ليست هناك حجة قانونية لتوقيف القذافي في لبنان فالقضية منتهية لو تم التعامل معها قضائيا وليس سياسيًا”.

وأضافت المحامية اللبنانية أن : “تهمة كتم المعلومات الموجهة لهانيبال ليس لها مبرر قانوني وليست جرمًا باعتبار أن من يتكتم بشأنهم هم من عائلته وهذا يسقط الفعل الجرمي.

وأشارت الى أن هانيبال لم يتولَ منصبا رسميًا في ليبيا ما ينفي مزاعم اضطلاعه بمسؤوليات أمنية وسياسية.