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الدبيبة: حكومتي لبت كل دعوة فيها خدمة للقرآن الكريم أو رفع لقدر حفاظه وخدمة أهله

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا- شارك رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة في احتفالية اختتام مسابقة البديل “لتحبير القرآن الكريم واستذكاره” على مستوى ليبيا بدورتها الـ10.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة اطلعت عليه صحيفة المرصد نقل عن رئيس حكومة تصريف قوله في كلمته خلال الاحتفالية بمدرج عمر المختار في معرض طرابلس الدولي أن حكومته لبت كل دعوة فيها خدمة للقرآن الكريم أو رفع لقدر حفاظه وخدمة أهله.

ووفقا للبيان ثمن الدبيبة كل الجهود الراعية والمثمرة لهذه المسابقات المشرفة والأيادي البيضاء الداعمة لهذه المشاريع الطاهرة.

 

 

 

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صحيفة المرصد الليبية

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