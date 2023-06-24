جنزور.. القبض على شخصين بسرقة سيارة داخل منطقة السراج

أعلنت مديرية أمن جنزور، السبت عن القبض على شخصين عقب سرقة سيارة مواطنه داخل منطقة السراج.

وبالتفاصيل، تم حضور المواطنة ح. ن.أ إلى مركز شرطة السراج التي بلغت عن سرقة سيارتها نوع هونداي توسان 2021 لون رصاصي من قبل أشخاص مجهولين داخل منطقة السراج .

و تم الإبلاغ و التعميم عن السيارة و بفضل البحث الجنائي الجفارة لاحظ أنه يوجد شخص يقوم ببيع سيارة بثمن باهض في منطقة المعمورة .

وتم إبلاغ أعضاء البحث الجنائي الجفارة وعلى الفور ثم تم ضبطهم و بحوزتهم السيارة و تم إحالتهم إلي جهات الإختصاص لإستكمال التحقيق و سيتم عرضهم إلى النيابة العامة.