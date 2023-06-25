| فضيل الأمين: عندما ننصب أنفسنا أوصياء على بعضنا نبدأ في ممارسة الإقصاء

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2023/06/24 على الساعة 21:50

: قال فضيل الأمين “في ليبيا الوطن نختلف في الرؤى وفي وجهات النظر وحتى في التوجهات والاجتهادات ولكن عندما ننصب أنفسنا أوصياء على بعضنا البعض وننصب أنفسنا الأوصياء الوحيدين على الوطن نبدأ في ممارسة الإقصاء وحتى الاستئصال لمن نختلف معهم وعادة ما تنقلب هذه الممارسات على أصحابها”.

وأضاف الأمين، في تغريدة على حسابه بشبكة تويتر، “ما يحكمنا هو القانون والنظام وعدم ممارسة العنف وعدم فرض الآراء بالقوة ما عدا ذلك حقوق يحفظها أساس المواطنة التي لا يمكن لأحد أن يحرم منها أحد”.