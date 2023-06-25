الشؤون الاجتماعية تعدّل البيانات المصرفية للمهجرين في ليبيا

أنهت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، توثيق أعمال تعديل البيانات المصرفية للمهجرين في ليبيا، فضلاً عن معالجة أوضاع الحالات الخاصة بعد أجازة قانونية.

ووفق بيان صادر، اليوم السبت، عن وزارة الشؤون الاجتماعية، جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، لتقييم ومتابعة مستجدات صرف بدل الإيجار للمهجرين من مختلف مناطق ليبيا.

وخلص الاجتماع إلى طلب مخصصات مالية كل الملاحق المستحدثة، وصرف الحالات الخاصة بعد الإجازة القانونية، في إطار تطوير العمل ورغبة الوزارة في تسهيل وتحسين الإجراءات المتبعة لمعالجة أوضاعهم.

وحضر الاجتماع رؤساء اللجنة التسييرية لبلدية بنغازي، والمجلس التسييري لمهجري مرزق، والقسم المالي والمراقب المالي العام بوزارة الشؤون الاجتماعية.