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البعثة الأممية: ممثلات عن المرأة الليبية طالبن بتوسيع الحيز السياسي للنساء

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ريزيدون زيننغا، ممثلات عن المجلس الوطني الأعلى للمرأة الليبية.

وقالت البعثة الأممية في بيان إن الممثلات الليبيات شاركن خلال اللقاء الخميس الماضي، آراءهن حول القضايا المتعلقة بالانتخابات ومخرجات لجنة 6+6 بما في ذلك قضية الكوتا النسائية وضمان اضطلاع المرأة بدور أكبر في صنع القرار.

ووفق البيان، أكد زينينغا أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تدعو إلى تمكين المرأة وزيادة تمثيليتها في الانتخابات المقبلة، وسلط الضوء على عمل الأمم المتحدة في ليبيا بما في ذلك المنظمات الأممية .

وطالبت المشاركات في اللقاء ببناء قدرات النساء وصانعات القرار الشابات، كما طالبن من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بزيادة انخراط المسؤولين في ليبيا في توسيع الحيز السياسي المتاح للنساء.

 

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صحيفة الساعة 24

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