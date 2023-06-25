السلاك: المصرف المركزي لم يعد مؤسسة محايدة ويتحرك بشكل مسيس

ليبيا – قال محمد السلاك المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي، إن القرار جاء في إطار وقف إهدار المال العام، خاصة أنه أوقف بند التنمية الذي لا يعرف أين تذهب الأموال المخصصة له.

السلاك لفت في تصريح لوكالة “سبوتنيك” إلى أن الأموال التي يمكن التحفظ عليها هي المتعلقة بالتنمية.

وأشار إلى أن الخيارات التصعيدية وإغلاق حقول ممكنة، لكنها تتوقف على رد الفعل من الأطراف الليبية الأخرى، في ظل احتمالية الاتجاه نحو البحث عن مسارات بديلة لعملية الإغلاق تضمن التوزيع العادل لعائدات النفط.

وأشار إلى أن المصرف المركزي لم يعد مؤسسة محايدة، وأنه يتحرك بشكل مسيس.