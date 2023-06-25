ممثلات عن المرأة الليبية يطالبن البعثة الأممية بتوسيع الحيز السياسي المتاح للنساء

الوطن| رصد

‏أكد نائب الممثل الخاص للأمين العام لأمم المتحدة ريزيدون زيننغا، أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تدعو إلى تمكين المرأة وزيادةتمثيليتها في الانتخابات المقبلة، كما سلط الضوء على عمل الأمم المتحدة في ليبيا.

و عبّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن مشاركة الممثلات عن المجلس الوطني الأعلى للمرأة الليبية اللائي شاركن آراءهن حول القضاياالمتعلقة بالانتخابات ومخرجات لجنة 6+6 بما في ذلك قضية الكوتا النسائية وضمان اضطلاع المرأة بدور أكبر في صنع القرار.

كما طالبت المشاركات في اللقاء ببناء قدرات النساء وصانعات القرار الشابات، كما طالبن من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بزيادةانخراط المسؤولين في ليبيا في توسيع الحيز السياسي المتاح للنساء.