لنقي: من المحتمل أن تحلّ أجهزة عسكرية من الجيش الرّوسي والمخابرات محلّ فاغنر في ليبيا وإفريقيا

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي، أن ما يجري الآن بين بوتين وقائد مليشيا فاغنر على غير المتوقع خطة استخباراتية غربية عالية المستوى في محاولة لتقسيم روسيا وعزل بوتين.

لنقي أشار في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” إلى أن الغرب يسعى لتحجيم دور روسيا دولياً، وإن استطاع إلى ذلك سبيل فلا شك سيؤثر كثيراً على وجود فاغنر وسياساتها في ليبيا وإفريقيا.

وبيّن أن تماسك بوتين واستطاع السيطرة على مقاليد الأمور في روسيا وأوكرانيا سيتقلّص الاعتماد على دور مرتزقة فاغنر في ليبيـا وإفريقيا.

ولفت إلى أنه من المحتمل أن تحلّ أجهزة عسكرية من الجيش الرّوسي والمخابرات محلّ فاغنر في ليبيا وإفريقيا.

كما اعتبر أنه في العموم ليبيا كما هو معروف منطقة نفوذ أمريكية وواشنطن لها تواجد عسكري في البلاد على شكل تدريبات ومتابعات واستخبارات.