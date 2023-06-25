البركي لشكشك: قدم استقالتك بشجاعة كأي سياسي فاسد يحترم قواعد اللعبة

الوطن|رصد

قالت الباحثة والمتخصصة في قضايا الأمن والهجرة ريم البركي، إنه “بعد أن اعتذر بسبب إقحام اسم ابنه ضمن قوائم المنح الدراسية “دون وجه حق”، برر خالد شكشك، رئيس ديوان “المحاسبة”، جريمته، بأن ابنه تعرض للخطف في طرابلس، الصيف الماضي، ففكر في إخراجه من ليبيا للدراسة على نفقة الليبيين، بدلا من شاب آخر مجتهد يستحق هذا المقعد”.

وأضافت البركي عبر تدوينة على حسابها الرسمي الفيسبوك، “دون قصد، أوضح لنا “شكشك” كيف يفكر من يسيطرون على المناصب في ليبيا، يرون ببساطة أن أولادهم أفضل من أولادنا، ويستحقون النجاة بأي وسيلة، حتى لو كان المقابل هو سرقة أموال الليبيين وفرصهم وحياتهم”.

وخاطبت الباحثة رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، “عذرك أقبح من ذنبك يا سيادة الرقيب على أموال الليبيين، ألا تعلم يا سيد “شكشك” كم شاب ليبي وشابة ليبية تعرضوا للخطف وتعرضت أسرهم للابتزاز؟ لماذا لم توفر لهم ليبيا جميعًا فرصة خروج آمن خارج الجحيم والدراسة على نفقتها؟ ربما لأنهم لم يتمكنوا من النجاة في الأساس لأن أسرهم المكافحة التي لا تمتلك سوى قوت يومها، لم تتمكن من دفع الفدية كما تمكنت سيادتك”.

وتابعت البركي متسأله، “من خطفوا ابنك ومئات الشباب الليبيين هم نفسهم المليشيات التي تمرر تصاريح صرف مليارات الدينارات لهم من مكتبك، قبل أن يستخدموها كسيف مسلط على رقابنا جميعا”.