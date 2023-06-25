لجنة التفتيش على مخازن الأدوية تقدم تقارير زياراتها الميدانية إلى المراكز الصحية ببنغازي

الوطن| رصد

قدمت لجنة تفتيش وتقييم مخازن الأدوية والمعدات الطبية بوزارة الصحة الليبية تقاريرها الميدانية إلى مدير إدارة الصيدلة والتجهيزات والمستلزمات الطبية بوزارة الصحة.

وقدمت اللجنة خلال اجتماع عُقد بمقر وزارة الصحة ببنغازي بين اللجنة ومدير إدارة الصيدلة والتجهيزات والمستلزمات الطبية بوزارة الصحةعبد السلام مصباح شروحًا وافيه وتقريرًا مفصلًا عما قامت به خلال زيارتها إلى 7 مراكز صحية مستشفيات في مدينة بنغازي.

وقالت رئيس اللجنة الدكتورة سعيدة بالرحيم إنهم اطلعوا خلال الزيارة على آلية العمل داخل المخازن وتقييم طرق تخزين الأدويةوالمستلزمات الطبية والتحقق من كيفية العمل، بالإضافة الى معرفة المعوقات التي تواجه إدارة الصيدلة بالمستشفى والمركز في أداء عملها.

واوضحت بالرحيم أنهم قدموا توصياتهم بالخصوص لكي تقوم الوزارة بالعمل على إصلاح أوجه القصور في تلك المراكز والمستشفيات،مؤكدةً بأنهم سيستأنفون جولات عملهم بعد عيد الأضحى المبارك في باقي المراكز الصحية في بنغازي ومن ثم الانطلاق إلى باقي مناطقومدن ليبيا.

ويأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الصحة بتوفير الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والقيام بالدور التنظيمي والرقابي على الخدماتالمرتبطة بصحة وسلامة المواطن بجودة عالية.