السايح: القبض على 70 صينيا وأفراد ليبيين متعاونين معهم بقضية تعدين العملات الرقمية

الوطن|رصد

قال مدير المركز الإعلامي بجاهز المخابرات الليبية العميد علي السايح، إنه في ما يخص قضية مزارع تعدين العملات الرقمية، قد وردت معلومات تم التأكد منها في البداية ومتابعتها، حيث جرى التنسيق مع مكتب النائب العام والاجهزه الامنية الأخرى.

وأضاف خلال مقابلة تلفزونية عبر الهاتف، أنه تم مداهمة المقار والمزارع وقبض على اكثر من 70 شخص من الجنسية الصينيه وأفراد ليبيين متعاونين معهم وأعترفوا بوجود هذا التزوير الذي يضرب الاقتصاد الليبي.

وبين السايح، أن المداهمات شملت العديد من المناطق الليبية مثل مصراته وطرابلس وسيتم الانتقال إلى المنطقه الشرقية والجنوبية وتحديدا المنطقه الشرقية هناك تتبع لبعض الخطوط.

وأكد السايح أن المسألة ليست قانونية إنما هي مسألة ضرب الاقتصاد الليبي والأمن القومي وهذا ما يهم الجهاز في الدرجة الأولى.

وتابع حديثة أن مهمه الجهاز الرئيسية هي حماية الأمن القومي وحماية الاقتصاد الليبي، مشيرا إلى أنه في وقت لاحق يمكن استغلال مثل هاولاء لجمع معلومات عن البلاد بشكل كامل.