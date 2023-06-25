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العريبي: سيعتمد البرلمان خطة جديدة لتوزيع إيرادات النفط خفاظا على دخل الليبيين

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن | رصد

جدد رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب “عيسى العريبي” تأكيده على ضرورة قيام وزارة التخطيط والمالية الليبية بكافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالحجز الإداري على إيرادات النفط لعام 2022م وما بعده والتي تزيد عن (130) مليار دينار.

وطالب العريبي عبّر مقابلة تلفزيونية بتوزيع ميزانيات النفط على الحكومتين، وفي حال تم رفض أو تعطيل ذلك سنقفل النفط.

وأكد رئيس لجنة الطاقة أن البرلمان سيعتمد خطة جديدة لتوزيع إيرادات النفط حفاظًا على دخل الليبيين، فنحن ننتظر تقرير اللجنة التي شُكلت في مجلس النواب وفي حال لم تتفاعل معنا، سيقوم مجلس النواب بإصدار لجنة من رؤساء اللجان وسوف تتخذ القرارات التي تنفذها الحكومة وينفذها الجيش.

وأشار العريبي إلى أن تقرير ديوان المحاسبة وتقرير الرقابة الإدارية هو خيّر دليل على ما وصفه بعبثية الحكومة المنتهية في مصادر دخل الشعب الليبي، قائلًا ،”الأجهزة الرقابية هي من تحاسب المنتهية على التجاوزات وليس نحن.

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الوطن الليبية

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