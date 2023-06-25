الهنقاري: الدبيبة كسب شعبية يسحق بها كل المرشحين للانتخابات

زعم محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة كسب شعبية يسحق بها كل المرشحين للانتخابات، بحسب تعبيره.

وقال الهنقاري، في منشور له عبر «فيسبوك»، معلقا على بيان رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب، عيسى العريبي، والذي طالب خلاله بضرورة قيام وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية بكافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالحجز الإداري على إيرادات النفط الليبي لعام 2022م وما بعده: “هذا القرار ينبع من عداوة شخصية مع دبيبة؛ نايع من الحقد والكراهية لأنه كسب شعبية يسحق بيها كل المرشحين للانتخابات وامبرهم «حفتر» و«الذيل عقيلة». وهم أكبر الفاسدين والسراق”، وفقا لزعمه.

وأضاف “بذلك يصبح الشعب الليبي عدوهم وهم في منزلة المجرمين الفاسدين الخونة”، على حد قوله.

وقال العريبي، في بيان له: “الإيرادات تقدر بنحو 130 مليار دينار ليبي، وهذا الإجراء يأتي لمنع العبث بهذه الإيرادات وصرفها في غير الاتجاه والأصول الصحيحة والتي تعود بالنفع على الشعب الليبي، وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم (152) لسنه 1970م، واستنادا على نص المادة الثامنة من الإعلان الدستوري والتي أقرت مبدأ التوزيع العادل للثروة”.

وأكد رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية دعمه لخطوات الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب في الإجراءات المتخذة من أجل الوصول إلى توزيع عادل للثروة على أبناء الشعب الليبي كافة.