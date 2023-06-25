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“الكهرباء الليبية” تعلن عن إصلاح شبكة الإنارة بمحيط مقر الأمن الداخلي

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن – متابعات 

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة الليبية تقوم عن إصلاح شبكة الإنارة بمقر جهاز الأمن الداخلي .

وأضافت الوزارة عبر صفحتها على الفيسبوك أنه تم إصلاح شبكة الإنارة عن طريق غرفة الطوارئ التابعة لها وبالتنسيق والتعاون مع الاخوة بالشركة العامة للكهرباء ، دائرة توزيع سهل بنغازي ، دائرة الشمال ، ودائرة الإنارة ، بإصلاح شبكة الإنارة في كامل محيط مقر جهاز الأمن الداخلي بمدينة بنغازي، حيث تم إصلاح شبكة الإنارة لمقر الجهاز .

وأشارت أن تم الاصلاح بفرد كوابل جديدة ، وتركيب صناديق جديدة ، منوهة أنه لا تزال بعض الكشافات تحتاج إلى مواد إضافية سيتم توفيرها غداً من مخازن الوزارة .

الوسوم

#بنغازي ليبيا وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة الليبية

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الوطن الليبية

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