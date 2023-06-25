“الكهرباء الليبية” تعلن عن إصلاح شبكة الإنارة بمحيط مقر الأمن الداخلي

الوطن – متابعات

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة الليبية تقوم عن إصلاح شبكة الإنارة بمقر جهاز الأمن الداخلي .

وأضافت الوزارة عبر صفحتها على الفيسبوك أنه تم إصلاح شبكة الإنارة عن طريق غرفة الطوارئ التابعة لها وبالتنسيق والتعاون مع الاخوة بالشركة العامة للكهرباء ، دائرة توزيع سهل بنغازي ، دائرة الشمال ، ودائرة الإنارة ، بإصلاح شبكة الإنارة في كامل محيط مقر جهاز الأمن الداخلي بمدينة بنغازي، حيث تم إصلاح شبكة الإنارة لمقر الجهاز .

وأشارت أن تم الاصلاح بفرد كوابل جديدة ، وتركيب صناديق جديدة ، منوهة أنه لا تزال بعض الكشافات تحتاج إلى مواد إضافية سيتم توفيرها غداً من مخازن الوزارة .