الارصاد توضح حالة الطقس وتغييرات الحرارة لـ3 أيام بدءاً من الاحد 25 يونيو 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 25 يونيو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، حيث تبقى الأجواء صيفية معتدلة على أغلب مناطق ليبيا.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب ، مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-30) مْ على المناطق الساحلية ومابين (33-37) مْ على الدواخل ، وتسجل تراجع يوم الغد.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على الجبل الأخضر يتخللها أحياناً سقوط زخات خفيفة من المطر.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-30)مْ ، وتسجل تراجع يوم الغد.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-41)مْ ، وتسجل تراجع يوم الثلاثاء على غدامس والحمادة والجفرة.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-40) مْ ، وتسجل تراجع يوم الثلاثاء.