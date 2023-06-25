زيننغا: البعثة الأممية تدعو إلى زيادة تمثيل المرأة في الانتخابات المقبلة

أكد نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ريزيدون زيننغا، الخميس أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تدعو إلى تمكين المرأة وزيادة تمثيليتها في الانتخابات المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مع ممثلات عن المجلس الوطني الأعلى للمرأة الليبية.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أن زيننغا سلط الضوء على عمل الأمم المتحدة في ليبيا بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وطالبت المشاركات في اللقاء ببناء قدرات النساء وصانعات القرار الشابات، كما طالبن من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بزيادة انخراط المسؤولين في ليبيا في توسيع الحيز السياسي المتاح للنساء.

وشاركت النساء آراءهن حول القضايا المتعلقة بالانتخابات ومخرجات لجنة 6+6 بما في ذلك قضية الكوتا النسائية وضمان اضطلاع المرأة بدور أكبر في صنع القرار.