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التواتي: الليبيون يعانون في شراء الأضاحي ورجال الأعمال يفتتحون ماركات الملابس الداخلية

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعترض الطبيب الجراح، عامر التواتي، على الأساليب التي ينتهجها رجال الأعمال في ليبيا في ظل معاناة الشعب في شراء الأضاحي.

وقال التواتي، عبر حسابه على “فيسبوك”:” في الوقت الذي يعاني فيه كثير من ناس هذه البلد من الصعوبات في شراء ” الأضحية” يخرج علينا رجال الاعتمادات بكل صفاقة  ليعلنوا عن افتتاح محلات لـ”الماركات” العالمية للأحذية والملابس الداخلية من “فيرساتشي” وأخواتها”.

وتابع التواتي:” إعلانهم يأتي لزيادة الثراء وتزداد إعداد الضحايا التافهين من مرتدي low waist jeans  لكي يتباهوا بملابسهم الداخلية من ماركة فيرساتشي” .

واختتم عامر التواتي، في تدوينته، قائلا:” إنه فعلا زمن التفاهة والتافهين”.

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صحيفة الساعة 24

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