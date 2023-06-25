التواتي: الليبيون يعانون في شراء الأضاحي ورجال الأعمال يفتتحون ماركات الملابس الداخلية

اعترض الطبيب الجراح، عامر التواتي، على الأساليب التي ينتهجها رجال الأعمال في ليبيا في ظل معاناة الشعب في شراء الأضاحي.

وقال التواتي، عبر حسابه على “فيسبوك”:” في الوقت الذي يعاني فيه كثير من ناس هذه البلد من الصعوبات في شراء ” الأضحية” يخرج علينا رجال الاعتمادات بكل صفاقة ليعلنوا عن افتتاح محلات لـ”الماركات” العالمية للأحذية والملابس الداخلية من “فيرساتشي” وأخواتها”.

وتابع التواتي:” إعلانهم يأتي لزيادة الثراء وتزداد إعداد الضحايا التافهين من مرتدي low waist jeans لكي يتباهوا بملابسهم الداخلية من ماركة فيرساتشي” .

واختتم عامر التواتي، في تدوينته، قائلا:” إنه فعلا زمن التفاهة والتافهين”.