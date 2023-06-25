نشـرة الصيـد البحري على سـاحل ليبيا اليوم الأحد

نشـرة الصيـد البحري المتوقعة على سـاحل ليبيا اليوم الأحد كما أعلنها المركز الوطني للأرصاد الجوية.

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت: –

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر صباح الغد.

الريح شرش بشكل عام بينما يكون براني الى متغير هذا اليوم على زواره وطرابلس سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-1.25) متر.

البحر خفيف الموج.

درجة حرارة سطح البحر (21-23) مْ.

الرؤية جيدة إلى متوسطة لاحتمال ظهور شبورة مائية هذه الليلة وفي الصباح الباكر على طرابلس.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع احتمال بسيط لسقوط امطار خفيفة على ساحل الجبل الاخضر.

ريح شرش ويكون غربي الى باش على ساحل شحـــات سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.50) متر.

البحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب غدا على الساحل من شحات الى درنة.

درجة حرارة سطح البحر ما بين (21-23) مْ.

الرؤية جيدة إلى متوسطة لاحتمال ظهور شبورة مائية هذه الليلة وفي الصباح الباكر على ساحل الخليج.