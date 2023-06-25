الطقس في ليبيا.. أجواء صيفية معتدلة على أغلب المناطق

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، اليوم الأحد، بقاء الأجواء صيفية معتدلة على أغلب مناطق ليبيا.

ففي رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل، وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و30 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 33 و37 درجة مئوية على الدواخل.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، السماء قليلة السحب، وتتكاثر غدا على الجبل الأخضر، ويتخللها أحيانا سقوط زخات خفيفة من المطر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و30 درجة مئوية، وستسجل تراجعا غدا.

أما في الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و41 درجة مئوية، وستسجل تراجعا يوم الثلاثاء على غدامس والحمادة والجفرة.

وفي الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية، وستسجل تراجعا يوم الثلاثاء.