ممثلات عن “مجلس المرأة الليبية” يطالبن البعثة الأممية بتوسيع الحيز السياسي للنساء

استقبل نائب الممثل الخاص للأمين العام لأمم المتحدة، ريزيدون زيننغا، ممثلات عن المجلس الوطني الأعلى للمرأة الليبية، اللاتي شاركن آراءهن حول القضايا المتعلقة بالانتخابات ومخرجات لجنة 6+6 بما في ذلك قضية “الكوتا النسائية” وضمان اضطلاع المرأة بدور أكبر في صنع القرار.

وبحسب بيان البعثة الأممية للدعم في ليبيا، فإن زينينغا أكد أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تدعو إلى تمكين المرأة وزيادة تمثيليتها في الانتخابات المقبلة”.

وأضاف بيان البعثة الأممية:” أن زينينغا سلط الضوء على عمل الأمم المتحدة في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ليبيا، وصندوق الأمم المتحدة للسكان”.

وطالبت المشاركات، في اللقاء، ببناء قدرات النساء وصانعات القرار الشابات، كما طالبن من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بزيادة انخراط المسؤولين في ليبيا في توسيع الحيز السياسي المتاح للنساء”.