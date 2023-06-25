وزارة الإسكان: استئناف العمل بعدد من المشروعات في صبراتة وغدامس

أعلنت وزارة الإسكان والتعمير بليبيا استئناف العمل بعدد من المشروعات في بلديتي صبراتة وغدامس.

وأكدت وزارة الإسكان والتعمير عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه تم استئناف العمل بمشروع رصف طريق مخطط العلالق، بإشراف ومتابعة ديوان الوزارة بالمنطقة الغربية بالتنسيق مع بلدية صبراته.

وفي بلدية غدامس باشرت إحدى الشركات أعمالها لتنفيذ شبكة مياه بمقسم 24 ، ومقسم 26، ببلدية غدامس، وذلك تحت إشراف ومتابعة فنية من إدارات ديوان وزارة الإسكان والتعمير بالمنطقة الغربية، بالتعاون مع البلدية.

وأشارت وزارة الإسكان إلى أن ذلك جاء بعد زيارة الوزير أبوبكر الغاوي لبلدية صبراتة ومنح الإذن لاستئناف عدد من المشروعات المتوقفة منذ 2014 م وذلك ضمن خطة عودة الحياة المعلن عنها من قبل رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.

كما جاء تنفيذ هذه المشروعات بعد زيارة رئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الغربية والأعضاء وعدد من مهندسي الديوان، إلى بلدية غدامس والالتقاء بعميد البلدية وأصحاب الشركات المنفذة للمشاريع وبعد أن تم حلحلة عدة مشاكل فنية وإدارية لعدة شركات تنفذ مشاريع بالبلدية، ونتيجة لتوصيات الوزير بتذليل الصعاب أمام كل الشركات حتى تتمكن من استكمال مشاريعها.