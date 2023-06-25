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تراجع اليورو  واستقرار الإسترليني مقابل الدينار

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية في السوق الرسمية مقابل الدينار اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي.

وارتفع سعر صرف الدولار إلى 4.80 دينار مقابل 4.79 دينار الخميس، وفق نشرة أسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني عند 6.11 دينار، وتراجع سعر اليورو إلى 5.23 مقابل 5.26 دينار نهاية الأسبوع الماضي.

وارتفع متوسط سعر الريال السعودي إلى 1.28 دينار مقابل 1.27 دينار، واستقر الدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار.

وتراجع سعر الليرة التركية إلى 0.19 د‫ينار مقابل 0.20 دينار، واستقر سعر اليوان الصيني عند 0.66 دينار.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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