المجلة الأميركية للجراحة: جراحون إيطاليون أجروا عملية كبد نادرة لمريض ليبي

ليبيا – نشرت المجلة الأميركية للجراحة دراسة حول أول جراحة تحويل مزدوجة في العالم بين الأمعاء والكبد تم إجراؤها لمريض في ليبيا عبر جراحين من إيطاليا.

الدراسة التي تابعتها وترجمت الأبرز من محتواها صحيفة المرصد أشارت إلى إجراء العملية عبر فريق الجراحة الإيطالي بدعم من مركز دعم طب الطوارئ ومستشفى “لويجي دي ليغرو” في روما والقنصلية الليبية في ميلانو بالتعاون بالتعاون مع فريق طبي من مركز وعيادة غوط الشعال بالعاصمة طرابلس.

ووفقا للدراسة كان ذلك ضروريا لعلاج حالة نادرة من ناسور كبدي مزدوج تشكل بعد إصابة سابقة بطلقة نارية في الكبد ناقلة عن الجراح الإيطالي “ماسيميليانو إيانوزي مونجو” قوله:”إن الجراحة تعد معلما هاما لمجموعة الأطباء الإيطاليين التي دعت إليها السفارة الليبية في روما منذ سبتمبر من العام 2011″.

وتابع “مونجو” قائلا:”نحن موجودون في ليبيا منذ فترة طويلة بهدف دعم المستشفيات المحلية وأنشأنا علاقة تعاون وثيق لأنشطتنا الصحية في البلاد وعالجنا مئات الحالات في كل من إيطاليا وليبيا لمصابين ومرضى يعانون من أمراض الأورام”.

وأضاف “مونجو” بالقول:”في العام 2019 أتاحت عيادة “دي ليغرو” الشاملة حيث شغلت منصب مدير قسم الجراحة منذ العام نفسه قسما مخصصا لجرحى الحرب وفي عام واحد أدخلنا المستشفى حوالي 200 مصاب” في وقت بينت فيه الدراسة قيام الفريق الإيطالي بتحليل حالة المريض البالغ من العمر 27 عاما.

وبينت الدراسة إن المريض كان مصابا بالناسور الصفراوي المزدوج الذي يشمل كل من الفصين الأيمن والأيسر من الكبد بعد جرح طلق ناري خلال معركة عسكرية في ليبيا ألحق الضرر بفصه في جهة اليسار مشيرة لخضوعه لعملية جراحية طارئة أولية لإصابة الكبد قبل عامين.

وأوضحت الدراسة أن هذه الأولية الطارئة تم خلالها إدخال طرف صناعي في القناة الصفراوية بقي في مكانه لمدة عامين مما تسبب في انثقاب القناة الشائع فضلا عن نوبات متكررة من التهاب أقنيتها وإغلاق كامل لها ما قاد لاستحالة تدفق العصارة الصفراء وتشكل ناسورين جلديين صفراويبن على الفصين الأيمن والأيسر.

وأضافت الدراسة أن هذا أفضى بمجمله لتدفق خارجي من جدار البطن لأكثر من عام ويرقان انسدادي تدريجي وتفاقم الصورة السريرية ما حتم خضوع المريض للجراحة لإزالة الطرف الصفراوي بدأت أولى خطواته الجراحية في ديسمبر من العام 2022.

وبينت الدراسة أن أولى الخطوات كانت عبارة عن اشتقاق خارجي عن طريق تضخم النواسير الصفراوية ووضع الصرف تحت الكبد فيما خضع المريض بعد 3 أشهر لعملية جراحية ثانية تتكون من فغر مزدوج للناسور والصائم بين مسالك الناسور للحمة الكبدية للفصين ومع حلقة الأمعاء الصائمية.

واختتمت الدراسة بالإشارة لإجراء هذه الخطوة وفقا لتقنية “رويكس–إي أن– واي” فيما تلى الجراحة مقرر منتظم لشفاء كامل للمريض.

ترجمة المرصد – خاص