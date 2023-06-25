ليبيا.. إنجاز 50% من أعمال صيانة مستشفى بني وليد العام

نشرت منصة “حكومتنا” التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، أن نسبة إنجاز أعمال صيانة وتطوير مستشفى بني وليد العام تجاوزت الـ50%.

وقالت المنصة، إن أعمال الصيانة والتطوير جرت تحت إشراف مكتب مشروعات المرقب، وتدخل ضمن مشروعات خطة “عودة الحياة”.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبدالحميد دبيبة، أطلق في أغسطس 2021، خطة “عودة الحياة” لبرامج ومشروعات التنمية في ليبيا، بعد الحصول على التمويل اللازم لها.

وفي مايو الماضي، أعلن الدبيبة تنفيذ 1345 مشروعا ضمن “عودة الحياة”، تضمنت إنشاء وصيانة الطرق، وإطلاق مشروع الطريق الساحلي السريع الذي يمتد من امساعد إلى رأس اجدير.