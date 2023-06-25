“المؤسسة الليبية للاستثمار” تشارك في منتدى أفريقيا للطاقة بالعاصمة الكينية نيروبي

الوطن/متابعات

شاركت المؤسسة الليبية للاستثمار في منتدى أفريقيا للطاقة بالعاصمة الكينية نيروبي؛ وذلك برئاسة رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار”علي محمود”.

وافتتح المؤتمر رئيس دولة جمهورية كينيا، بحضور عدد من وزراء الطاقة والكهرباء ورؤساء الصناديق السيادية من مختلف الدول الأفريقية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار اهتمام وتوجه المؤسسة، للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، ولاسيما الطاقة الشمسية، والتي أعلنت عليها المؤسسة سابقا بأنها ضمن المبادرات الاستثمارية التي سيتم تنفيذها في الداخل خلال سنة 2023م.

حيث ركزت المشاركة في انخراط فريق محفظة النفط والغاز بالمؤسسة في مناقشات تتمحور حول التجارب السابقة للدول المشاركة والسباقة في إنشاء محطات الطاقات المتجددة، وإمكانية نقل المعرفة والخبرة من هذه الدول إلى السوق الليبي؛ لتكون المؤسسة رائدة في مجال المبادرات الاستثمارية المتعلقة بإنتاج وتوليد الطاقات المتجددة لتلبية واستيعاب نمو الطلب على الطاقة في السوق الليبي، والمساهمة في تخفيض انبعاثات الكربون.

وكان للمؤسسة حضور بارز في المنتدى حيث مثل مدير محفظة النفط والغاز أيمن الفكحال، كمتحدث عن المؤسسة الليبية للاستثمار في جَلسة حوارية ضمت ممثلي صناديق ثروة سيادية عالمية أخرى.

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة على أهمية هذه المشاركة، وضرورة انخراط فريق المؤسسة الليبية للاستثمار في الملتقيات الدولية ومواكبته للنمو والتطور والمستجدات المتسارعة واستكشاف الفرص الاستثمارية في مجال إنتاج الطاقات المتجددة لأنها هي الاستثمار الواعد الذي سيتم التركيز عليه في السوق الليبي، والتي وضعته المؤسسة كمسار استراتيجي مهم و مبادرة استثمارية تحقق عوائد مالية ومنافع اقتصادية واجتماعية وبيئية.