دلهوم: هانيبال لا يزال يقبع في السجون بسبب ابتزاز مالي واضح من قبل حركة أمل

ليبيا – قال عقيلة دلهوم، رئيس اللجنة الحقوقية لهانيبال القذافي، إن هانيبال نُقل من السجن إلى المستشفى في حالة صحية سيئة جدا بسبب اضطراب السكر وضغط الدم نتيجة إضرابه عن الطعام، وكان في حالة إغماء لحظة تلقيه العلاج، وإلا فإنه كان من المؤكد أن يستمر في رفض العلاج.

دلهوم وفي مداخلة له عبر برنامج “حصة مغاربية” الذي بث على قناة “الغد”، أضاف أن هانيبال أُعيد إلى السجن وحالته الصحية لم تستقر بشكل كامل، وهناك مخاوف من استمرار هانيبال في الإضراب عن الطعام.

وتابع دلهوم حديثه:”حاولنا حل المشكلة منذ البداية على الصعيد السياسي الليبي، منذ أن اختفى الإمام الصدر في ليبيا، فاللجنة الشعبية العامة التي هي بمثابة مجلس الوزراء، والأجهزة الأمنية المختصة في ذلك الوقت، حاولوا جميعا التواصل مع الحكومة اللبنانية، وكان هناك اتفاق دولي بين ليبيا وإيطاليا لأنها مسألة مزدوجة تتحمل مسؤوليتها ليبيا وإيطاليا معا”، مؤكدا: “نحن لا نخلي ساحتنا من المسؤولية، بمعنى أن الإمام الصدر جاء ضيفا على ليبيا واستقبلناه للمشاركة في احتفالاتنا، ومن السذاجة أن يُقتل او يُخفي في مناسبة عامة يحضرها كل الزعماء والرؤساء، ثم إن هناك إثباتات وصلت عن طريق إيطاليا تؤكد وصول الإمام ورفاقه”.

وعن سبب استمرار سجن هانيبال القذافي، قال دلهوم :”لا يزال يقبع في السجون بعد مضي 8 سنوات، انتقاما من نظام سياسي سابق، وابتزاز مالي واضح من قبل حركة أمل، ولدينا إثباتات دامغة على ذلك”.