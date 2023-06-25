إسكان المنتهية تستكمل الجداول المتعلقة بالأسعار والبنود المستحدثة

الوطن/متابعات

عقد وكيل وزارة الإسكان والتعمير لشؤون الإعمار بالحكومة المنتهية عبد المنعم صالح، اجتماعاً مع لجنة مراجعة الأسعار الاسترشادية لأعمال البنية التحتية والصيانة الكاملة، والمشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (133) لسنة 2023م.

حيث تم خلال الاجتماع استكمال الجداول المتعلقة بالأسعار والبنود المستحدثة ومطابقتها مع أسعار السوق المحلي والدولي، كما تم استكمال تهيئة الجداول لإحالتها لمجلس الوزراء للاعتماد بعد أن تمت مراجعة وتضمين ملاحظات الأجهزة التنفيذية وديوان المحاسبة والمصالح العامة المعنية بالقرار .

وفي الختام تقدم الوكيل بالشكر لأعضاء اللجنة على عملهم وتواصلهم المستمر وتعاونهم لإنجاز وإتمام عمل اللجنة في وقت قياسي وإتمام العمل بالشكل المطلوب .