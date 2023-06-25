النمروش يناقش مع مدير أمن صرمان “كيفية القضاء التام على كل الجرائم”

عقد آمر ما تسمى “المنطقة العسكرية الساحل الغربي” صلاح الدين النمروش، في مكتبه، اجتماعا مع مدير مديرية أمن صرمان اللواء عبد الله العارف المحجوبي.

وبحسب بيان المنطقة العسكرية الساحل الغربي، فإن اللقاء يأتي استمراراً لسلسلة الاجتماعات التي يعقدها النمروش مع كافة الجهات الأمنية الواقعة في النطاق الإداري والجغرافي للمنطقة، وذلك لمتابعة ومناقشة وحل كافة الخروقات الأمنية والقضاء على أوكار الجريمة والمجرمين وبسط الأمن والاستقرار .

وتم خلال هذا الاجتماع، مناقشة عدد من الموضوعات الهامة، وعلى رأسها كيفية القضاء التام على كل أشكال التهريب والجريمة والمتاجرة بالمخدرات وكذلك الهجرة غير القانونية، على حد تعبير البيان.