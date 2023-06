أفاد مكتب النائب العام بقفل موقع جديد يستعمل في تعدين العملات الرقمية والمشفرة (البتكوين ونحوها) في مدينة مصراتة.

وأضاف المكتب اليوم في بيان أن كشف منشأة التعدين الجديدة دلت عليها اعترافات وافد صيني بعد ضبطه والتحقيق معه في حملة سابقة استهدفت منشآت التعدين في البلاد.

يذكر أن الأجهزة الأمنية تلاحق منشآت التعدين على مدار الأيام السابقة، حيث تمت مداهمة نحو 7 مواقع بين مدن طرابلس وزليتن ومصراتة، إلى جانب ضبط عدة متهمين بإدارة عمليات التعدين، بينهم 50 صينيا.

فيما تتصدر ليبيا عربياً عمليات تعدين عملة بيتكوين بنسبة 0.13% من الإنتاج العالمي، بحسب وكالة “بلومبيرغ” الأميركية.

المصدر: مكتب النائب العام + العربي الجديد

The post مصراتة.. ضبط منشأة جديدة لتعدين العملات المشفرة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار