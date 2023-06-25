ليبيا.. مديرية أمن بنغازي تبدأ توزيع الأضاحي على أسر الشهداء

بدأت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأحد، في توزيع أضاحي على أسر الشهداء التابعين لها.

وقالت المديرية، في بيان لها، إن التوزيع بدأ من العاشرة صباحا بتوقيت ليبيا خلال الفترتين الصباحية والمسائية في مقر قسم التموين بمديرية أمن بنغازي في منطقة الهواري.

يأتى ذلك بناء على تعليمات من مدير أمن بنغازي اللواء أحمد الشامخ، القاضية بسرعة توزيع الأضاحي على أسر الشهداء التابعين للمديرية. وقد تسلم الشامخ مهام عمله مديرا لأمن بنغازي من مدير الأمن السابق اللواء نوري الساعدي، في مراسم نظمتها المديرية أمس السبت.