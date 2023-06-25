ضبط موقع جديد لتعدين “عملة البتكوين” في مصراتة بعد سماع أقوال وافد صيني

أعلن النائب العام الصديق الصور، عن ضبط موقع جديد لتعدين “عملة البتكوين” في مدينة مصراتة يعمل به عدد من الوافدين من الصين تم قفله وإحضار القائمين عليه.

ووجه المستشار النائب العام وكلاءه، بمواصلة الإشراف الإجرائي على إجراءات رصد محال ممارسة تعدين عملة بتكوين وأخواتها؛ واستجلاء بواعث اختيار الوافدين للبلاد الليبية لممارسة هذا النشاط على نطاق واسع، رغم ارتفاع أثمان وسائل التعدين؛ وعلو كلفة تأمين خدمة اتصالات عالية الجودة، وتعدد الإشكالات المتعلقة بتزويد مواقع التعدين بالإمدادات الكهربائية المخصصة للأغراض الصناعية.

كما وجه الصديق الصور، بتعيين أوجه قصور متابعة الوافدين المسهمين في النشاط محل الإجراءات، وإنفاذ قواعد إقامتهم فيها وضوابطها، وتعيين مبلغ الضرر الذي أصاب المصلحة العامة جراء أنشطتهم التي مارسوها دون إذن سلطات الدولة.

وتابع بيان النيابة العامة:” بعد إجراء سماع أقول وافد صيني عن ممارسة نشاط التعدين في موقع آخر في مدينة مصراتة؛ بادر رئيس النيابة بمكتب النائب العام إلى إجراء الانتقال إليه، ثم أخذ في إثبات حالة الأشياء داخله، فأسفر البحث عن استغلال الوافدين الصينيين للموقع في نشاطهم الرامي إلى تعدين العملات المشفرة، باستعمال بنية تحتية كبيرة صممت لهذا الغرض”.

وانتهى مسؤول التحقيق إلى قفل محل التعدين، ووجه الضابطة القضائية بضبط وإحضار القائمين على تشغيله، على حد تعبير البيان.