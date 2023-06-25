وزارة الداخلية: انطلاق الخطة الأمنية لترشيد استهلاك الكهرباء

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية انطلاق تنفيذ الخطة الأمنية لترشيد استهلاك الكهرباء خلال الذروة الصيفية.

وبينت وزارة الداخلية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الإدارة العامة للشرطة الكهربائية شرعت اليوم الأحد في تنفيذ الخطة من خلال فروعها والجهات ذات العلاقة بليبيا.

ولفتت الوزارة إلى أن إدارة الشرطة الكهربائي شرعت في تنفيذ الحملة من مقرها الرئيسي بطرابلس وفصل التيار الكهربائي المغدي للإدارة من الشبكة العامة على تمام الساعة الواحدة ظهراً وتشغيل المولد الخاص بالإدارة.

ودعت الإدارة كافة الجهات العامة والخاصة للبدء في تنفيذ الخطة وفقاً للإعلان الصادر حفاظاً على استقرار الشبكة خلال هذه الفترة “صيف بدون طرح أحمال.