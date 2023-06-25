مفوضية المجتمع المدني: نرغب بمراجعة مواد مختلف عليها في قوانين الانتخابات

أعربت رئيسة مفوضية المجتمع المدني في ليبيا المكلفة من البرلمان، بريكة بالتمر، اليوم الأحد، عن رغبتها في مراجعة بعض المواد والبنود المختلف عليها في القوانين الانتخابية وفي مقدمتها إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في كل الحالات.

وثمنت بالتمر في مقابلة مع “سبوتنيك” ما توصلت إليه لجنة “6+6” من توافقات ليبية، معربة عن رغبتها في استكمال المسار عبر الحل الليبي – الليبي.

وبشأن الإحاطة التي تقدم بها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أمام مجلس الأمن في 19 يونيو الجاري، قال إنها غامضة وغريبة، معربة عن رفضها لكل ما ينتج عن التدخلات الدولية في المشهد، وحملت المسؤولية كاملة لمجلس الأمن نتيجة التدخلات السافرة في ليبيا عام 2011 والعمل بعدها على إدارة الأزمة لا حلها.

وشددت بالتمر على أنه يتوجب على المجتمع الدولي الالتزام بتقديم الدعم للمساعدة لإجراء الانتخابات، دون التدخل بالشكل الذي يحدث الآن، والذي يترتب عليه عواقب وخيمة، حال انتهاج نفس الوسائل والأسلوب المتكرر منذ نحو 12 عاما.