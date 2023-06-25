مدير مطار غات: رحلات شركة “طيران العالمية” لمطار معيتيقة بطرابلس متوقفة منذ أسبوع

ليبيا – قال مدير مطار غات “أبو بكر حسين” إن الرحلات الجوية التي تقوم بتسييرها شركة “طيران العالمية” إلى مطار معيتيقة بطرابلس متوقفة منذ أسبوع.

حسين رجح في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” أن تكون الأسباب التي أدّت إلى توقف الرحلات التابعة لشركة الطيران لها علاقة بإجراءات التأمين.

وأوضح أن الشركة المنفذة لأعمال الإنارة الليلة للمهبط مستمرّة في أعمالها ولم تنتهِ منها بعد.

وأكد أن وفد من جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات قام بزيارة للمطار الأسبوع الماضي، لمتابعة أعمال الشركة المتعاقد معها لإنجاز الإنارة الليلية للمهبط.