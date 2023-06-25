ليبيا.. تكريم معلمة تعرضت للمعايرة بعد تصديها للغش في الامتحانات

كرم أهالي مدينة الزاوية في ليبيا، إحدى المعلمات التي تعرضت للتجريح والمعايرة، من قبل إحدى أولياء الأمور في تعليق على صفحتها الشخصية على فيسبوك.

وتعرضت المعلمة نعيمة القاضي، إلى المعايرة من ولية أمر أحد الطلاب، بعدما رفضت أن تسمح له بالغش أثناء الامتحان، مما دفع ولية أمره لمعايرتها بعدم الإنجاب، مستخدمة تعبيرات جارحة.

يأتي هذا التكريم، في محاولة من أهالي مدينة الزاوية، للاعتذار للمعلمة على خلفية ما بدر من والدة أحد الطلبة، وقيام الأولى بدورها في منع الغش بالامتحانات وقيامها بواجبها.

وقالت المعلمة الليبية، نعيمة القاضي بسخرية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بعد تلقيها التجريح من والدة الطالب “طلع الغش وحل أسئلة الامتحان فعل خير، الواحد ما عاد عرف شن يدير، الحمد والشكر لله، ربي ماطعمنيش الصغار رزقني بصغار خوتي وخواتي اللي نطلبه نلقاه والطلبة والطالبات اللي مقريتهم كلهم بناتي وأولادي”.

وكانت والدة الطالب أثارت غضب ليبي كبير بعد توجيه رسالة إلى المعلمة نعيمة قالت فيها: “تعرفي أنت علاش ربي حرمك من الصغار على قلة فعلك للخير”.

رسالة والدة الطالب والمعايرة بهذا الشكل، أثارت غضب الليبيين عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط دعوات كثيرة بعدم التساهل مع ظاهرة الغش في الامتحانات والمطالبة بالتحقيق في الواقعة.

ودفعت الواقعة أهالي مدينة الزاوية إلى تكريم المعلمة لتوجيه رسالة تضامن لها تعبر عن رفضهم للغش وما شهدته الواقعة من تنمر.