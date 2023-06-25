ليبيا الان

السايح يبحث مع سفير قطر سبل دعم الانتخابات

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم الأحد، سفير دولة قطر لدى ليبيا خالد الدوسري والوفد المرافق له، بحضور عضو مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، وذلك بديوان المجلس.

واستعرض الاجتماع، جملة من الملفات المتعلقة بالشأن الانتخابي وأهمية دعم الدول العربية والإقليمية للانتخابات المرتقبة، لما تعكسه على سلم واستقرار المنطقة العربية.
كما ناقش الاجتماع، سبل تدعيم المقترحات والمساعي التي تضمن نجاحها وفقا للمعايير الدولية.
ومن جهته، أكد السفير الدوسري، دعم حكومته للمسار الديمقراطي في ليبيا، مشيداً بالجهود التي تبذلها المفوضية والقائمين عليها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير المعمول بها في العالم.

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«السايح» سبل دعم الانتخابات سفير قطر

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صحيفة الساعة 24

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