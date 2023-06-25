شركة الكهرباء: تشغيل وشحن محطة زوارة المدينة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأحد تشغيل وشحن محطة زوارة المدينة جهد 11/30 ك.ف .

وبينت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه تم أمس السبت تشغيل وشحن محطة زوارة المدينة (الخدمات) الجديدة جهد 11/30 ك . ف، وكذلك شحن خط السوق البحري من قبل إدارة شبكات الجهد المتوسط الغربية.

وأشارت الشركة إلى أن مشروع المحطة تم تجهيزه بمعدات جديدة بدل القديمة والمتهالكة اشتملت على تنفيذ عدد (9) خلايا جهد 30 ك.ف و (14) خلية جهد 11 ك.ف بالإضافة إلى محولين جهد 30 / 11 ك .ف.

ولفتت الشركة إلى المشروع يأتي في إطار خطط الشركة لتجديد محطات التحويل القديمة والمتهالكة واستبدالها بأخرى جديدة لتلبية احتياجات المناطق من الطاقة الكهربائية المتزايدة بشكل مستمر ومعالجة الاختناقات التي تواجهها.