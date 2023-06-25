الحصادي: لأول مرة منذ 8 سنوات ترسو باخرة في ميناء درنة

ليبيا – قال نائب مدير عام ميناء درنة جبران الحصادي إنه لأول مرة منذ 8 سنوات ترسو باخرة في ميناء درنة، وهي باخرة (محمد – أس) من دولة تنزانيا.

الحصادي أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أن الباخرة قادمة من ميناء الإسكندرية يقودها طاقم مصري، وتحمل مدينة ألعاب مائية وألواح فوم مصرية.

ولفت إلى أن طول السفينة 100 متر وعرضها 14م وغاطس الباخرة 4.5 م، مبيناً أن عدم دخول السفن لدرنة كان لسببين، الأول: الحروب في السنوات الماضية والتاني: مشاكل تتعلق بالردم في الميناء والأعماق لا تصل للرقم المطلوب فقد كانت تصل إلى 2 و 3متر.

وأوضح أنه تم استئناف العمل في الميناء وسيتم استقبال السفن الأخرى خلال الأسبوعين القادمين .