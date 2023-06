أعلنت منظمة اليونسيف قرب إطلاقها مسحا عنقوديا متعدد المؤشرات (MICS) في ليبيا، وذلك بين أغسطس وأكتوبر من العام الجاري.

وأضافت المنظمة في بيان الأحد، أنها تلقت مساهمة من الاتحاد الأوروبي بـ105 ملايين يورو لدعم المسح العنقودي.

وأوضحت اليونيسف اليوم أن المشروع يهدف إلى سد فجوات البيانات لرصد العديد من مؤشرات التنمية البشرية الرئيسية وجمع البيانات الأساسية حول الوضع العام للأطفال والنساء.

كما يتطلع المشروع، وفق المنظمة، إلى المساهمة في توليد البيانات الخاصة بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة إلى جانب بناء قدرات مكتب الإحصاء والتعداد في تخطيط وتنفيذ وإدارة المسوح الأسرية.

فيما أشارت اليونيسف إلى أن الصراع في ليبيا خلق فجوة في البيانات مما أعاق قدرة الحكومة على توليد البيانات وتحليلها واستخدامها في جميع القطاعات، وفق قولها.

المصدر: اليونيسف

The post “لسد فجوة البيانات”.. اليونسيف تعلن قرب إطلاق مسح “عنقودي” في ليبيا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار